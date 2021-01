Il Bacino Tanezrouft: una delle aree più desolate del deserto del Sahara vista dallo Spazio [FOTO]

Tanezrouft è una regione del Sahara che si trova nell’Algeria meridionale e nel Mali settentrionale. L’area iperarida è nota per le sue temperature che diventano rapidamente elevate e per lo scarso accesso all’acqua e alla vegetazione, motivo per cui viene spesso definita ‘Terra del Terrore’. Non ci sono residenti permanenti che vivono in quest’area, solo occasionali nomadi Tuareg.

La sterile pianura si estende a ovest delle montagne dell’Hoggar e a sud-est dell’area sabbiosa dell’Erg Chech. Il terreno mostra evidenza di erosione idrica avvenuta molti anni fa, quando il clima del deserto del Sahara era molto più umido, come pure di erosione dovuta al vento, causata dalle frequenti tempeste di sabbia – rivelando antiche pieghe nelle rocce del Paleozoico.

La regione è caratterizzata da colline di arenaria scura, ripide pareti di canyon, saline (visibili in bianco nell’immagine), altipiani di pietra e mari di dune di sabbia multi-piano conosciuti come ‘erg’. Anelli concentrici di strati di arenaria esposta creano un motivo spettacolare, che risulta prevalentemente visibile nella parte sinistra dell’immagine.

Le linee bianche nella parte destra dell’immagine sono strade che conducono a In Salah – la capitale della Provincia di In Salah e del Distretto di In Salah. Appena sopra e a sinistra del centro dell’immagine si può vedere una pista di atterraggio. Un interessante motivo a griglia si può osservare nella parte inferiore dell’immagine e consiste principalmente di radure e strade costruite dall’uomo.