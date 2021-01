Balenottera rimane bloccata nel porto di Sorrento, non ce l’ha fatta

Si era tentato il soccorso nella speranza che riuscisse a riprendere il largo, ma così non è stato: non ce l’ha fatta la balenottera che si era arenata nel porto di Sorrento nel pomeriggio di ieri. La notizia è stata comunicata dall’Area Marina Protetta di Punta Campanella a seguito del sopralluogo effettuato questa mattina dai sub della Capitaneria di Porto di Sorrento.

La carcassa del mammifero è stata individuata a circa 20 metri di profondità.

Lungo circa 15 metri, il cetaceo si era arenato nel porticciolo di Marina Piccola di Sorrento e, disorientato, aveva subito diverse ferite andando a sbattere intorno a una banchina.