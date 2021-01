Banche: Bce ed Eba annunciano stress test 2021, 38 gruppi sotto esame

(Adnkronos) – Dopo il rinvio nel 2020 causa pandemia si svolgeranno quest’anno gli stress test periodici condotti dalla Bce e dall’Eba sul sistema bancario e che, annuncia l’Eurotower, riguarderanno le 38 maggiori banche che coprono circa il 70% delle attività bancarie dell’area dell’euro. La Bce condurrà parallelamente verifiche su altre 53 banche vigilate direttamente e non incluse nel campione dell’Autorità Bancaria Europea.

L’Eba coordinerà il test in collaborazione con la Bce e le autorità nazionali e applicherà la propria metodologia, modelli e scenari. I risultati per le singole banche sono attesi entro la fine di luglio 2021 e illustreranno la capacità degli istituti di affrontare l’impatto di shock avversi in condizioni macroeconomiche difficili. L’esercizio includerà misure di sostegno pubblico, come le garanzie pubbliche, implementate per mitigare l’impatto della pandemia.

Per le 53 banche vigilate direttamente dalla Bce ed escluse dal campione principale, i test saranno coerenti con la metodologia Eba e adotteranno gli stessi scenari, includendo anche elementi di proporzionalità come suggerito dalle dimensioni complessive più piccole e dalla minore complessità di queste banche. I risultati di entrambe le prove di stress verranno utilizzati per valutare il fabbisogno di capitale di secondo pilastro di ciascuna banca nel contesto del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).