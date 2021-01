Banff National Park: il più antico parco nazionale del Canada

Il più antico parco nazionale del Canada è anche il terzo parco nazionale più antico del mondo: si tratta del Banff National Park nel territorio dell’Alberta.

Il Parco è posto sotto la tutela dell’Unesco per le meraviglie naturali che preserva tra le quali si annoverano le Montagne Rocciose, i laghi dal luminoso azzurro, ghiacciai, cascate e specie faunistiche endemiche come i grizzly e le bighorns.

Il clima d’inverno arriva a toccare i meno 15° centigradi ma consente di praticare numerosi sport invernali, l’estate, tuttavia, è il periodo migliore per visitare il parco e sperimentare gite in canoa, percorsi di trekking che conducono agli imponenti ghiacciai delle Rocky Mountains, uscite in rafting sul fiume Bow che portano alle 7 cascate del Johnston Canyon o il percorso della Highway 93 che si immerge nella scenografia imperdibile del parco.

L’importanza dell’ambiente per il Canada

Il Canada è il uno dei Paesi più estesi del mondo ed è costituito da una confederazione indipendente di 10 provincie (British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Terranova e Labrador) e 3 territori: lo Yukon, il Nunavat e i Territori del Nord-Ovest che si collocano al nord estremo del Paese.

Il Canada ha una forte natura ecologista e l’attenzione all’ambiente è radicata tanto nella coscienza collettiva che proprio una delle più grandi organizzazioni non governative ambientaliste e pacifiste del mondo qual è Greenpeace è stata fondata a Vancouver nel 1971.

Tale è l’importanza che la vasta e incontaminata natura canadese riveste per il Paese che anche la foglia d’acero riportata sulla bandiera ne è un richiamo esplicito.

Il Canada è anche lo Stato che vanta la maggiore superficie interna di laghi e corsi d’acqua, è ricoperto da foreste e nella zona occidentale è percorso dalle Montagne Rocciose, mentre le regioni dell’Alberta, del Saskatchewan e del Manitoba sono per lo più ricoperte da grandi praterie.

I parchi nazionali canadesi sono tra i più belli del mondo e se ne contano più di 37, mentre sono 129 i parchi di interesse storico (luoghi testimoni di importanti eventi storici nazionali che rappresentano la creatività dell’uomo e le tradizioni culturali dello Stato), e 12 le aree di grande rilevanza naturale che rientrano nell’elenco per la salvaguardia dell’Unesco dei patrimoni mondiali dell’umanità.

La presenza di tanti parchi naturali ha richiesto la creazione di un organismo che li aiuti ad interagire e collaborare tra di loro: questo organismo è Parks Canada.

Parks Canada Agency è l’ente che gestisce l’intero sistema di parchi naturali e riserve marittime del Paese, e ha la funzione di salvaguardare e promuovere il patrimonio naturale e storico che si cela all’interno dell’immenso territorio canadese.

Il più antico parco nazionale del Canada

Il terzo parco nazionale più antico del mondo è il Banff National Park, creato nel 1885 è anche il più antico parco nazionale del Canada e si estende per oltre 6.641 chilometri quadrati.

Le cime delle Rocky Mountains, i laghi glaciali turchesi, le città, il villaggio montano perfetto, l’abbondanza di fauna selvatica e le escursioni panoramiche sono solo parte del Parco Nazionale di Banff.

Il Parco è attraversato dalle Montagne Rocciose del sud-ovest della regione dell’Alberta a circa 128 chilometri dalla città di Calgary, e nella vastità della “wilderness” canadese si erge la vetta più alta delle Rocky Mountains che è rappresentata dal Monte Robson con i suoi 3.954 metri di altitudine.

Gli spettacoli naturali e le attività nel Parco Nazionale di Banff

Il primo parco nazionale del Canada e fiore all’occhiello del sistema dei parchi nazionali, offre una delle aree naturali più ampie e selvagge che è più semplice da visitare in auto.

L’Icefield Parkways che con i suoi 232 chilometri di strada tra i più famosi al mondo è di sicuro uno dei percorsi preferiti sia dagli amanti delle quattro ruote, che da quelli delle due ruote.

Conosciuto anche come Highway 93, questo percorso assai scenografico collega i Parchi Nazionali di Banff e di Jasper prende il nome dai ghiacciai situati nelle vicine Rocky Mountains.

Banff rappresenta uno dei parchi tutelati dall’Unesco e consente di osservare una varietà faunistica straordinaria, qui si trova i famoso grizzly, ma anche le pecore bighorn, il cervo mulo, la capra delle nevi, il caribù e l’alce; tra gli uccelli, invece, si trovano l’aquila reale, la pernice bianca e il beccogrosso dalla testa nera.

Al Banff National Park ci sono davvero molte attività che consentono, agli oltre tre milioni di visitatori all’anno, di sperimentare il contatto con la natura, tra queste vi sono: trekking, canoa, escursioni a cavallo, salite in funivia, arrampicate, gite in mountain bike, passeggiate più semplici e anche bagni alle terme.

Per rilassarsi in un contesto mozzafiato, infatti, ci si può tuffare nelle Banff Upper Hot Spring, le sorgenti calde della zona, le cui acque, scaldate geotermicamente, provengono direttamente dalla crosta terrestre e raggiungo la temperatura di quasi 50 gradi centigradi.

Altra perla del Banff National Park è indubbiamente Lake Luoise, a breve distanza dall’elegante e sofisticata cittadina di Banff, il lago dalle glaciali acque turchesi, circondato da uno stupendo paesaggio montuoso, e il suo omonimo paesino.

Qui è possibile scegliere uno dei percorsi di trekking che consentono di raggiungere il ghiacciaio che sovrasta il lago, tra i più impegnativi vi è il Plain of six glacier che compie un percorso di oltre 14 chilometri in almeno 5 ore.

Il Peyto Lake è, invece, famoso per la sua curiosa sagoma a forma di lupo e per l’incredibile color azzurro fosforescente che si crea per le ingenti quantità di polvere di roccia ghiacciata che lo attraversano durante i mesi estivi.

Per ammirarlo il punto migliore è il Bow Summit, una piattaforma in legno che si raggiunge con un breve percorso di 15 minuti in salita.

Una delle escursioni più suggestive nel più antico parco nazionale del Canada è quella al Johnston Canyon che scende nelle gole del Johnston Creek, un affluente del fiume Bow dal quale nascono 7 cascate che d’inverno si ghiacciano completamente dando vita a scenari spettacolari.

Sul Bow river i visitatori più intrepidi possono scegliere di affrontare le rapide con un percorso in rafting mentre i tratti più tranquilli consentono di fermarsi ad osservare la natura secondo una prospettiva differente.