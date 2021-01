Barrette ai cereali ritirate dai supermercato: sono cancerogene, contengono ossido di etilene [MARCHI E LOTTI]

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per barrette ai cereali. Si tratta dell’ennesimo avviso, pubblicato negli ultimi mesi, riguardante prodotti contenenti sesamo proveniente dall’India, contaminato da ossido di etilene, una sostanza gassosa e dannosa per la salute umana. In particolare, le barrette richiamate sono a marchio San Marco Fit Me Well, prodotto da Dolciaria di Cologna Veneta. Il ritiro riguarda il lotto n° 020920 del prodotto, con data di scadenza indicata in 01/06/2021, commercializzato in scatolette in cartoncino con 3 barrette da 35 grammi cadauno.

Come si legge nel motivo del richiamo, il prodotto contiene ossido di etilene “in misura eccedente i limiti di legge imposti dall’UE“. Nelle avvertenze si legge: “Il prodotto non deve essere consumato, ma restituito alla ditta fornitrice. Per informazioni contattare: info@dolciariadicolognaveneta.it“.