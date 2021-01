Italia a colori e lentezza nelle vaccinazioni, Bassetti duro sui social: “se continuiamo così la terza ondata sarà durissima”

Nelle ultime ore si parla tanto del futuro dell’Italia, di quali saranno le prossime misure restrittive anti-coronavirus e di come evolverà la situazione a seguito dell’introduzione del vaccino. Proprio a proposito delle imminenti novità è intervenuto Matteo Bassetti, che si è sfogato sui social per la gestione delle vaccinazioni e per la confusione che si crea con i vari cambi di ‘colore’: “con l’Italia zona rossa, poi arancione, poi gialla, poi di nuovo arancione, ma forse un arancione un po’ più̀ scuro, quasi mattone, poi forse bianca. Non è la lotteria dei colori. E’ il modo di affrontare la pandemia dell’Italia. C’è confusione“, ha scritto su Facebook l’infettivologo italiano.

“Unendo anche la lentezza della campagna vaccinale, se finirà la seconda, la terza ondata sarà̀ durissima. Avevamo un sistema che seguiva un metodo scientifico con le differenze geografiche nei numeri dei contagi e dei ricoveri nelle varie aree. Era un sistema migliorabile e semplificabile, ma almeno seguiva principi di evidenza e di logica. Si è deciso di passare invece a un sistema su base politica dove i colori vengono decisi a livello nazionale per tutti uguali e non si sa su quali basi. Con tutta questa confusione e poca programmazione fatta con metodo, prevedo tempi nuovamente bui per la sanità̀ italiana“, ha concluso il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria.