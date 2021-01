Battuta d’arresto per lo Space Launch System: sospesi i test dei propulsori del nuovo supervettore

Sono stati sospesi dopo circa un minuto allo Stennis Space Centre della NASA, in Mississippi, i test relativi ai propulsori del nuovo supervettore di lancio, lo Space Launch System, che dovrebbe riportare l’uomo sulla Luna nell’ambito della missione Artemis.

L’accensione avrebbe dovuto proseguire per 8 minuti, per simulare il tempo necessario all’entrata in orbita, ma è stata interrotta dopo circa un minuto. La NASA ha precisato che non si tratta di un insuccesso.

Cos’è lo Space Launch System

Lo Space Launch System è definito dai progettisti della NASA e della società aerospaziale Northrop Grumman come il più potente razzo di sempre. Sarà proprio SLS a riportare astronauti americani sulla Luna entro il 2024.

La realizzazione del vettore SLS è parte dell’ambizioso programma lunare Artemis, con il quale la NASA, con l’aiuto di altre agenzie spaziali e di compagnie private, punta a mandare di nuovo sul nostro satellite astronauti americani e a realizzare una stazione orbitale intorno alla Luna, Gateway, da usare come trampolino di lancio verso un traguardo ancora più lontano e ambizioso: il primo sbarco di un essere umano su Marte.