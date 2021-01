Bce: tiene fermi i tassi e i programmi anti-pandemia

Roma, 21 gen. – (Adnkronos) – Come previsto, non è arrivata nessuna novità di politica monetaria dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%. Nel comunicato dell’Eurotower si sottolinea come il Consiglio “ha deciso di riconfermare l’orientamento molto accomodante della sua politica monetaria”.