Bimba morta dopo sfida estrema di soffocamento su TikTok: organi espiantati, salveranno tanti altri bambini

Gli organi della piccola palermitana, deceduta dopo una presunta sfida estrema di soffocamento su TikTok, sono stati espiantati e subito destinati a trapianti. I medici hanno operato tutta la notte dopo che ieri era stata dichiarata la morte cerebrale e i genitori avevano dato il loro consenso: il cuoricino della bimba di 10 anni è andato all’Ismett di Palermo, all’ospedale Bambin Gesù di Roma andranno una parte del fegato e un rene, l’altra parte e il pancreas (per un trapianto combinato). Il secondo rene è destinato a Genova.

Sulla vicenda indaga la polizia che ha sequestrato lo smartphone della piccola.

La procura della Repubblica ha aperto un fascicolo: ipotizzato il reato di istigazione al suicidio.

TikTok ieri ha detto di non avere “riscontrato alcuna evidenza di contenuti che possano avere incoraggiato” alla blackout challenge, ma continua “a monitorare attentamente la piattaforma come parte del continuo impegno per mantenere la community al sicuro”, confermandosi “a disposizione delle autorità competenti per collaborare alle loro indagini“.