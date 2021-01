Enorme blackout in Pakistan: guasto alla rete elettrica lascia gran parte del Paese al buio

Un enorme blackout sta interessando l’intero Pakistan, con le principali città, comprese Karachi, Islamabad, Lahore, e Peshawar, che sono rimaste al buio. A provocarlo è stato un guasto alla rete della compagnia elettrica di stato, hanno reso noto dagli uffici dell’amministrazione cittadina di Islamabad.

AGGIORNAMENTO

Dopo un completo blackout elettrico in Pakistan per piu’ di un’ora, la fornitura di energia e’ stata parzialmente ripristinata. Secondo Omar Ayub Khan, ministro federale pakistano per l’energia, “l’elettricita’ e’ stata ripristinata in alcune parti del Paese, compresa Islamabad“, mentre l’elettricita’ nel resto del Paese verra’ ripristinata gradualmente. In precedenza il ministro aveva twittato che il forte calo del livello di frequenza da 50 a zero nel sistema di distribuzione dell’elettricita’ era la causa del blackout. L’interruzione in tutto il paese si e’ verificata alle 23:41 di notte ora locale e all’1:45 e’ stata ripristinata la prima stazione di rete nelle regioni nord-occidentali del paese.