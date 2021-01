Paura a Napoli: un’ampia voragine si è aperta nel parcheggio dell’ospedale del Mare, nella periferia est.

E’ accaduto all’alba di oggi: il cedimento è stato accompagnato da un boato che ha spaventato personale, pazienti e residenti in zona e ha fatto temere un’esplosione.

Da primi accertamenti pare che a determinare il crollo sia stata la perdita di ossigeno dalle condutture sottostanti.

Non si registrano persone coinvolte anche se alcune auto sono finite nella voragine, larga circa 50 metri. Il Covid Residence è stato evacuato in via precauzionale.

Sul posto carabinieri e i vigili del fuoco.

“Tra le 06.30 e 6.45 di questa mattina si è avvertito un forte boato all’interno dell’area parcheggio visitatori dell’Ospedale del Mare di Ponticelli. Di fatto il boato è stato determinato da un’implosione che ha generato una voragine di circa 2000 metri quadrati per una profondità di circa 20 metri,” ha spiegato in una nota l’Asl Napoli 1, cui afferisce il nosocomio nel quartiere Est di Ponticelli. “I vigili del fuoco sono sul posto e benché la voragine abbia inghiottito alcune auto, al momento pare che non siano state coinvolte persone. In tutto l’Ospedale del Mare al momento è interrotta l’alimentazione elettrica dalla cabina principale, ma il presidio è alimentato dai gruppi elettrogeni che garantiscono la piena operatività della struttura e la piena efficienza dell’attività assistenziale. Nel più breve tempo possibile l’ASL Napoli 1 Centro provvederà a chiudere temporaneamente il Covid Residence per impossibilità a garantire acqua calda e energia elettrica“. “Al momento non c’è alcun elemento che induca a fare pensare ad un atto doloso“.