“Bomba Day” a Bolzano: domenica il brillamento dell’ordigno della II Guerra Mondiale, interrotta la ferrovia del Brennero

Domenica “Bomba Day” a Bolzano: dopodomani mattina sarà fatta brillare la bomba d’aereo USA da 500 libbre della II guerra mondiale che era stata rinvenuta in autunno nel nuovo cantiere al parco della Stazione.

Dalle ore 08:45 alle 11 circa sarà interrotto il traffico ferroviario lungo l’asse del Brennero, compresa la linea Bolzano-Merano. Chiusa la SS12 all’altezza della galleria del Virgolo.

E’ stata istituita una “zona rossa” che porterà all’allontanamento in via precauzionale di tutte le persone nel raggio di 468 metri dal luogo dove si trova la bomba: si tratta di circa 4600 persone.