Botti di Capodanno, calciatore del Galatasaray ferito da un petardo: rischia la vista

Per dare il benvenuto al nuovo anno e dire addio a quello appena terminato, si sa, è tradizione, un po’ in tutto il mondo, scoppiare petardi, fuochi d’artificio, botti e chi più ne ha più ne metta. Ogni anno, però, giungono notizie anche tragiche, legate proprio ai botti di Capodanno: c’è chi purtroppo perde la vita, chi invece resta ferito, come accaduto ad un calciatore del Galatasaray. Il difensore norvegese Omar Elabdellaoui è stato gravemente ferito al volto dallo scoppio di un fuoco d’artificio durante i festeggiamenti di Capodanno. Ad annunciarlo sono stati il suo medico ed il club di Istanbul: Elabdellaoui è stato colpito ad entrambi gli occhi e rischia di perdere la vista: “e’ arrivato in ospedale ieri (giovedi’) intorno a mezzanotte, e’ ferito ad entrambi gli occhi“, ha affermato il professor Vedat Kaya dell’ospedale di Liv, dove e’ stato curato.

Il calciatore, 29 enne ex Manchester City, non ha perso la vista, ma un occhio e’ stato piu’ danneggiato dell’altro, ha detto il medico, aggiungendo che e’ “migliorato” oggi, ma e’ ancora troppo presto per dire se l’incidente avra’ effetti a lungo termine. “Le sue condizioni stanno migliorando. Bisogna sperare. Penso che dovremo aspettare una settimana o due“, ha dichiarato invece il presidente del Galatasaray. E’ difficile dire, al momento, quando sarà possibile per Elabdellaoui tornare in campo.