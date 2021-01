Bozza Nuovo Dpcm: spostamenti tra Regioni vietati fino al 5 marzo, confermate le visite ad amici e parenti

Il Consiglio dei ministri si è riunito questa sera per decidere le norme per contrastare la diffusione del coronavirus da far entrare in vigore dal 16 gennaio col nuovo Dpcm. Dopo le anticipazioni trapelate pochi giorni fa, arrivano adesso nuove indiscrezioni sulla bozza del decreto: le prime riguardano spostamenti tra Regioni e visite ad amici e parenti.

Spostamenti vietati

Gli spostamenti tra regioni e province autonome saranno vietati dal 16 gennaio 2021 al 5 marzi 2021, salvo quelli “motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione“.

Visite ad amici e parenti

La bozza del nuovo decreto anti coronavirus conferma la regola che consente a un massimo di due persone di andare a visitare amici o parenti, una volta al giorno. “In ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e’ consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta’ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi“, si legge nella bozza.

Coprifuoco

La bozza del nuovo decreto prevede la conferma del coprifuoco, dalle 22 alle 5, fino al 5 marzo.