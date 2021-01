In Brasile, la pandemia non ferma il Capodanno: Bolsonaro si tuffa in mare fra la folla per festeggiare il 2021 [VIDEO]

Mentre in Italia la pandemia di SARS-CoV-2 ci ha lasciato un Natale e un Capodanno anomali, fatti di severe restrizioni che hanno sconvolto anche le abitudini delle festività più attese dell’anno, in Brasile il virus non ha ostacolato la festa. Lo testimoniano le immagini dei festeggiamenti di Capodanno nello stato di San Paolo. Grande folla in spiaggia per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e tra di loro, c’era anche un ospite d’eccezione: il Presidente Jair Bolsonaro.

Sui social, il Presidente brasiliano ha pubblicato un video in cui si tuffa in mare, accompagnandolo con le parole “in spiaggia con la gente” (vedi video in fondo all’articolo). Bolsonaro si è tuffato nelle acque di Praia Grande, insieme a tantissime altre persone per festeggiare il 2021.

Il Brasile è considerato tra i Paesi più colpiti al mondo dalla pandemia di SARS-CoV-2, in termini di contagi in numeri assoluti. Ma se si va a vedere il tasso di mortalità, le vittime del Brasile a causa del Covid-19 sono meno rispetto a quelli dell’Italia: 92 morti ogni 100 mila abitanti in Brasile contro 123 morti ogni 100 mila abitanti in Italia.

Nel primo giorno del 2021, immagini simili a quelle del Brasile sono arrivate anche da altri Paesi, come Nuova Zelanda e Australia, dove per la notte di San Silvestro non sono mancati mega assembramenti e spettacoli di fuochi d’artificio. In questi Paesi, insomma, la pandemia non sta impedendo che la vita continui.