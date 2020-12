Buongiorno, Felice Anno Nuovo e Buon Gennaio 2021! Curiosità, proverbi, IMMAGINI, FRASI e VIDEO da condividere oggi su Facebook e WhatsApp

Inizia oggi un nuovo mese ed un nuovo anno! Finalmente il 2020 è alle spalle!

Per l’occasione proponiamo (in alto, nella gallery) tante immagini per augurare il buongiorno e un Buon primo giorno di Gennaio 2021 alle persone care!

Perché Gennaio è il 1° mese dell’anno? Da cosa deriva il suo nome?

Archiviato Dicembre e il 2020, è iniziato Gennaio e di conseguenza il 2021: ma perché il primo mese dell’anno si chiama così?

Il nome Gennaio deriva dal dio romano Giano (Ianuarus), divinità che rappresentava ogni forma di passaggio e mutamento (Gennaio è infatti il mese che dà inizio al nuovo anno).

Il calendario romano originale era più breve di quello gregoriano: fu Numa Pompilio ad aggiungere Gennaio e Febbraio, rendendo l’anno uguale a quello solare.

Marzo rimase il primo mese dell’anno sino alla metà del II secolo d.C.: dopo tale data, l’inizio dell’anno venne identificato con Gennaio in quanto periodo in cui venivano scelti i consoli e i magistrati. Fino al 46 a.C. nell’antica Roma l’anno iniziava il 1° marzo, due mesi dopo rispetto ad oggi: Settembre era il settimo mese dell’anno, Ottobre l’ottavo, Novembre il nono, Dicembre il decimo.

Inizialmente il mese di luglio era chiamato Quintilis (quinto mese) ed agosto Sextilis (sesto mese). La riforma del calendario, promulgata da Giulio Cesare ed introdotta nel 46 a.C. introdusse il nome “luglio” in suo onore, e agosto invece deriva il suo nome da Ottaviano Augusto.

Il calendario in uso oggi nei paesi occidentali è il calendario gregoriano, introdotto nel 1582.

Curiosità e proverbi sul mese di Gennaio

Qualche curiosità sul mese che inizia oggi? Ecco una carrellata:

La pietra del mese è il granato;

Il fiore del mese è il garofano o il Galanthus;

Negli anni non bisestili, Gennaio inizia con lo stesso giorno di ottobre;

Nell’Emisfero boreale è l’equivalente stagionale di luglio in quello australe e viceversa;

Gli ultimi tre giorni di Gennaio sono detti giorni della merla.

Ecco anche qualche proverbio sul mese: