Buongiorno! Oggi è Sant’Antonio Abate! Ecco le più belle IMMAGINI, FRASI e VIDEO per gli Auguri di Buon Onomastico ad Antonio e Antonella!

Buon onomastico Antonio e Antonella!

Oggi si ricorda Sant’Antonio Abate: nato a Menfi, in Egitto nel 250, si spogliò a 20 anni di tutti i suoi averi per vivere in solitudine nel deserto dove subì le ripetute tentazioni del Maligno. Due volte lasciò l’eremitaggio per venire ad Alessandria a rincuorare i Cristiani durante le persecuzioni di Massimino Daia e per esortarli a seguire i precetti fissati dal Concilio di Nicea. Patrono degli animali domestici e del maiale, Antonio morì ultracentenario il 17 gennaio del 356.

A corredo dell’articolo proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico alle persone che portano questo nome: