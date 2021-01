Cadavere in spiaggia a Marina di Carrara, potrebbe essere una vittima del maltempo

E’ stato trovato pochi giorni fa sulla spiaggia di Marina di Carrara (Massa Carrara) il cadavere di una donna. Secondo le ricostruzioni della polizia sembra che la donna potrebbe essere stata vittima del maltempo, a causa del quale avrebbe avuto un incidente in scooter. Secondo la ricostruzione della polizia il motoveicolo sarebbe finito in un canale dove la conducente sarebbe stata trascinata via dalla corrente, annegando. Il cadavere, poi, sarebbe stato reso dalla mareggiata sull’arenile apuano. La donna, di 50 anni, si chiamava Elisa Bongiorni ed era impiegata alle poste di Sarzana, a La Spezia. Il motorino è stato ritrovato oggi dalla polizia in un fosso vicino alla sua abitazione a Colobiera di Castelnuovo Magra. Quando la donna è scomparsa era in corso un violento temporale.