Momenti di terrore ad Adelboden: durante la prima manche del gigante maschile valido per la Coppa del Mondo di sci, Tommy Ford è stato protagonista di una spaventosa caduta. Lo sciatore statunitense è caduto rovinosamente, colpendo il palo di una porta: nella caduta Ford ha colpito anche due addetti ai lavori e ha perso i sensi. Lo sciatore è stato trasportato in osepdale in elicottero e la gara è stata interrotta per circa mezz’ora. In ospedale Ford ha riaperto gli occhi, è cosciente: i medici lo stanno sottoponendo ad esami neurologici.

Queda feia no Slalom Gigante da etapa de Adelboden 🇨🇭 da Copa do Mundo de Esqui Alpino. No final da prova, Tommy Ford 🇺🇸 perdeu o controle e bateu a cabeça. Ele estava consciente quando foi levado de helicóptero para o hospital. pic.twitter.com/LuGU66HquB — Surto Olímpico (@SurtoOlimpico) January 9, 2021