Calcio: il Milan riparte da Bologna, vince 2-1 e resta primo (2)

(Adnkronos) – Al 39′ taglio in area di Sansone e destro in diagonale dopo aver evitato la scivolata di Calabria ma Donnarumma para e salva i suoi. Due minuti dopo vicini al raddoppio gli ospiti: cross dalla sinistra, torre di Ibrahimovic per Calabria che va in tuffo di testa a centro area con Skorupski che respinge. L’ulim chance del primo tempo è rossoblù, questa volta è Dominguez che calcia in area, tutto solo contro Donnarumma che si esalta deviando il tiro.

Al 10′ della ripresa il ‘Diavolo’ raddoppia su calcio di rigore concesso da Doveri per un fallo di mano in area di Soumaoro. Dagli 11 metri questa volta va Kessié che trafigge Skorupski. Al 16′ Milan vicino al tris: grande uscita dei rossoneri con Calabria che arriva al tiro appena dentro l’area sulla destra ma il suo diagonale è preda di Skorupski. Un minuti più tardi si rivede Bennacer, out da metà dicembre che entra per Tonali, Pioli inserisce anche Krunic al posto di Rebic. Al 28′ tocca anche a Mandzukic entrare al posto di Leao.

Al 36′ l’ex rossonero Poli riapre la partita. Ingenua palla persa da Hernandez, il Bologna riparte e trova la rete con l’esperto centrocampista ben smarcato a centro area da un assist di Skov Olsen. Nel finale il Milan non corre particolari rischi e porta a casa tre punti preziosi.