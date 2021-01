Calcio: il Napoli riparte grazie a Elmas e Politano, Parma battuto 2-0 (2)

(Adnkronos) – In avvio di ripresa ci prova il Parma con Cornelius ma il suo destro si spegne a lato. Al quarto d’ora pericoloso Insigne con un destro a giro che termina di poco fuori alla sinistra di Sepe. Al 23′ si fanno vedere ancora gli ospiti con un colpo di testa di Kurtic, su assist di Conti, che non inquadra la porta.

Alla mezz’ora ancora Elmas con un destro a giro deviato in angolo da Osorio. Al 37′ arriva il raddoppio di Politano. L’ex Inter va a segno con un sinistro da fuori area che sfrutta una deviazione di Osorio che inganna il portiere ducale. Nel finale Insigne vicino al tris ma il suo diagonale mancino si ferma sul palo.