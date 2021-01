Meteo, giornata di caldo anomalo in Italia: +24°C in Sardegna, picchi di +15°C sulle Alpi Piemontesi [DATI]

Giornata dal caldo anomalo oggi sull’Italia, con le temperature schizzate in alto anche sulle Alpi piemontesi, dove sono stati raggiunti picchi di +15°C. Abbiamo anche punte di +24°C in Sardegna e+21°C in Sicilia; molto caldo per questo periodo dell’anno anche al Centro, dove si registrano picchi di +19°C in Abruzzo.

Ecco i dati delle massime più significative registrate oggi, venerdì 29 gennaio: +24°C a Barisardo; +22°C a Capoterra; +21°C a Palermo, Tortolì; +20°C a Catania; +19°C a Termoli, Chieti, Roccabernarda; +18°C a Pescara, Reggio Calabria, Cagliari; +17°C a Crotone, Civitavecchia, Pisticci, Piombino, Pinerolo, Rivoli La Perosa; +16°C a Taranto, Brindisi, Fiumicino, Pesaro, La Spezia; +15°C a Roma, Napoli, Genova, Lecce, Saluzzo, Pietrastretta, Luserna San Giovanni; +14°C a Monterosso Grana.

Il weekend del 30-31 gennaio sarà caratterizzato dal maltempo, con piogge su molte regioni.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: