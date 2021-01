Meteo, caldo senza precedenti in Sicilia: raggiunti i +28°C sulla costa tirrenica. Domani temperature ancora più sù

Come ampiamente annunciato nelle previsioni meteo pubblicate nei giorni scorsi e nelle scorse ore su MeteoWeb, in Sicilia oggi sono state raggiunte temperature eccezionali per il mese di Gennaio, ai limiti dei record storici dall’inizio delle misurazioni meteorologiche. Su tutta la costa tirrenica dell’isola, da Messina a Trapani, la colonnina di mercurio ha superato abbondantemente il muro dei venti gradi centigradi, mentre il vento umido di scirocco proveniente dal mare ha mantenuto l’aria più fresca nei settori orientali e meridionali dell’isola.

La colonnina di mercurio, complice il vento di caduta (effetto favonio), ha raggiunto temperature eccezionalmente elevate nel messinese tirrenico, con picchi di +28°C alle pendici dei Nebrodi, ma anche in tutta l’area palermitana la colonnina di mercurio ha avuto valori eccezionalmente elevati. Ecco i dati delle massime giornaliere:

+28°C ad Acquedolci

+27°C a Patti e Piraino

+26°C a Capaci, Cefalù, Falcone e Brolo

+25°C a Palermo e Barcellona Pozzo di Gotto

+24°C a Carini, Misilmeri, Pace del Mela, Terme Vigliatore e Torregrotta

+23°C a Pantelleria, Monreale, Bagheria, Termini Imerese, Punta Raisi, Castellammare del Golfo, Partinico e Naso

Particolarmente significativo il dato di Pantelleria, che dopo una massima di +23°C raggiunta alle 14:50 è tuttora a +22°C nel tardo pomeriggio. Ma alle 18:40 abbiamo ancora +26°C a Patti e Capaci, +25°C a Falcone, +24°C a Barcellona Pozzo di Gotto e Carini, +23°C a Palermo.

Il picco di quest’eccezionale ondata di caldo in pieno inverno sarà nella giornata di domani, Domenica 10 Gennaio: già alle 07:00 del mattino avremo temperature superiori ai +15°C ad 850hPa (1.500 metri di altitudine) su tutta la Sicilia e sulla Calabria centro/meridionale, con una lingua bollente di addirittura +20°C alla stessa quota che risalirà dal Sahara fino a Malta:

Il momento più caldo sarà nelle ore centrali della giornata di Domenica come possiamo osservare dalla mappa delle ore 13:00, con punte di +15°C ad 850hPa persino sul Salento e valori di +18°C alla stessa quota su tutta la Sicilia orientale e Calabria meridionale. Le temperature al suolo supereranno abbondantemente i +25°C in molte località, stavolta non solo siciliane ma anche nella limitrofa Calabria, nonostante il tempo incerto, nuvoloso e a tratti anche piovoso.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: