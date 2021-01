Meteo, super caldo in Sicilia: già +25°C a Palermo, punte di +26°C sulla costa tirrenica [DATI]

Al Sud Italia, continua la forte ondata di caldo, che tra oggi e domani raggiungerà il suo picco, mettendo a rischio i record storici per il mese di gennaio. Nella prima parte della giornata, le temperature sono già molto elevate in Sicilia, in particolare sulla costa tirrenica.

Tra le più rilevanti, segnaliamo: +26°C a Cefalù, Capaci, +25°C ad Acquedolci, +24°C a Palermo, Falcone, Villabate, +23°C a Carini, Bagheria. Si tratta di temperature incredibili per il mese di gennaio, in grado di stabilire nuovi record di caldo per questo periodo dell’anno.