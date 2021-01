Cancro alla prostata: cosa mangiare? La dieta mediterranea può ridurre il rischio di progressione e di mortalità

In uno studio per esaminare gli effetti della dieta mediterranea in relazione alla progressione del cancro alla prostata negli uomini sotto sorveglianza attiva, i ricercatori del MD Anderson Cancer Center dell’Università del Texas hanno scoperto che gli uomini con cancro alla prostata localizzato che hanno riportato un modello dietetico di base che segue più da vicino i principi chiave di una dieta in stile mediterraneo, ha un’evoluzione della malattia più positivo rispetto a chi segue un altro tipo di dieta.

“Gli uomini con cancro alla prostata sono motivati ​​a trovare un modo per influenzare l’avanzamento della loro malattia e migliorare la loro qualità di vita”, ha precisato Justin Gregg, assistente professore di urologia e autore principale dello studio, pubblicato oggi su Cancer. “Una dieta mediterranea non è invasiva, fa bene alla salute generale e, come dimostrato da questo studio, ha il potenziale per influenzare la progressione del cancro”.

Dopo aver corretto i fattori noti per aumentare il rischio di cancro che peggiorano nel tempo, come l’età, l’antigene prostatico specifico (PSA) e il volume del tumore, gli uomini con una dieta che conteneva più frutta, verdura, legumi, cereali e pesce avevano un rischio ridotto del loro cancro alla prostata cresce o progredisce a un punto in cui molti considererebbero un trattamento attivo. I ricercatori hanno anche esaminato l’effetto del diabete e dell’uso di statine e hanno riscontrato una riduzione del rischio simile in questi gruppi di pazienti.

Lo studio ha anche scoperto che l’effetto di una dieta mediterranea era più pronunciato nei partecipanti afroamericani. Questi risultati sono significativi poiché il tasso di diagnosi di cancro alla prostata è superiore di oltre il 50% negli uomini afroamericani, che hanno anche un rischio maggiore di morte per cancro alla prostata e progressione della malattia.

“La dieta mediterranea è stata costantemente collegata a un minor rischio di cancro, malattie cardiovascolari e mortalità. Questo studio sugli uomini con carcinoma prostatico in stadio iniziale ci fa un ulteriore passo avanti nel fornire raccomandazioni dietetiche basate sull’evidenza per ottimizzare i risultati nei pazienti affetti da cancro, che insieme a le loro famiglie, hanno molte domande in questo settore”, ha detto Carrie Daniel-MacDougall, professore associato di epidemiologia e autore senior dello studio.

Dopo il cancro della pelle, il cancro alla prostata è il cancro più comune negli uomini negli Stati Uniti. Poiché la maggior parte dei casi sono malattie a basso rischio, localizzate alla prostata e hanno esiti favorevoli, molti uomini non hanno bisogno di cure immediate e optano per la sorveglianza attiva da parte del proprio medico. I trattamenti per il cancro alla prostata possono causare cambiamenti nella qualità della vita e diminuzione della funzione urinaria e sessuale, quindi c’è interesse a trovare fattori modificabili per gli uomini gestiti dalla sorveglianza attiva.

Lo studio ha seguito 410 uomini su un protocollo di sorveglianza attiva con cancro alla prostata localizzato di grado Gleason gruppo 1 o 2. Tutti i partecipanti allo studio sono stati sottoposti a una biopsia di conferma all’inizio dello studio e sono stati valutati ogni sei mesi attraverso esami clinici e studi di laboratorio sull’antigene sierico PSA e sul testosterone.

I partecipanti allo studio erano l’82,9% caucasica, l’8,1% nera e il 9% altro o sconosciuto. L’età media era di 64 anni, il 15% degli uomini era diabetico e il 44% usava statine.

Gli uomini hanno completato un questionario sulla frequenza alimentare di base di 170 voci e il punteggio della dieta mediterranea è stato calcolato per ciascun partecipante in 9 gruppi di alimenti regolati dal punto di vista energetico. I partecipanti sono stati poi suddivisi in tre gruppi di aderenza alla dieta alta, media e bassa.

Dopo gli aggiustamenti per età e caratteristiche cliniche, i ricercatori hanno visto un’associazione significativa tra un punteggio dietetico di base elevato e un rischio inferiore di progressione del grado di cancro. Per ogni aumento di un punto nel punteggio della dieta mediterranea, i ricercatori hanno osservato un rischio di progressione inferiore> 10%. Dopo un follow-up mediano di 36 mesi, 76 uomini hanno visto la progressione del cancro.

Lo studio è stato limitato dal basso numero di eventi in questi uomini con malattia prevalentemente a basso rischio monitorati presso MD Anderson. Sono necessarie ricerche future per vedere se gli stessi effetti si vedono per gruppi di pazienti più ampi e diversificati e per uomini con cancro alla prostata ad alto rischio.

“I nostri risultati suggeriscono che seguire costantemente una dieta ricca di cibi vegetali, pesce e un sano equilibrio di grassi monoinsaturi può essere utile per gli uomini con diagnosi di cancro alla prostata in stadio iniziale”, ha detto Gregg. “Siamo fiduciosi che questi risultati, associati a ulteriori ricerche e convalide future, incoraggeranno i pazienti ad adattare uno stile di vita sano”.