Rarissimo esemplare di canguro bianco: è nato in uno zoo di New York [FOTO]

In uno zoo di New York, è nato un rarissimo esemplare di canguro bianco. Il cucciolo e’ nato nello Zoo Animal Adventure Park di Harpursville cinque mesi fa, ma e’ stato rimosso dai custodi dal marsupio di sua madre per la prima volta il 15 gennaio. Come tutti i cuccioli di canguro, e’ nato delle dimensioni di un’unghia umana ed e’ stato lasciato crescere nel marsupio prima di essere sottoposto agli esami medici.

Il cucciolo non e’ esattamente albino ma ha una particolarita’ genetica – il leucismo – che conferisce un colore bianco al pelo ma mantiene una pigmentazione normale negli occhi. “Fin dall’inizio quando abbiamo visto che era bianco e’ stato notevole, ma quando abbiamo dato un’occhiata piu’ da vicino e abbiamo visto gli occhi neri” abbiamo capito che “in quel momento avevamo qualcosa che non avevamo mai visto in tutta la nostra carriera”, ha detto alla CNN il proprietario del parco, Jordan Patch. “Questo e’ l’unico canguro del suo genere esistente in Nord America in questo momento“, ha spiegato.