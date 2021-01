Capodanno, Australia: una parola dell’inno nazionale cambia in onore degli indigeni

L’Australia ha cambiato una parola nel suo inno nazionale per onorare la popolazione indigena del Paese e riflettere quello che il primo ministro ha definito “spirito di unità“: alla vigilia di capodanno, Scott Morrison ha annunciato che la seconda riga dell’inno, Advance Australia Fair, è stata modificata da “Perché siamo giovani e liberi” a “Perché siamo uniti e liberi“.

“È tempo di garantire che questa grande unità si rifletta più pienamente nel nostro inno nazionale“, ha precisato il primo ministro, aggiungendo che l’Australia è stata la “nazione multiculturale di maggior successo sulla Terra“. “Sebbene l’Australia come nazione moderna possa essere relativamente giovane, la storia del nostro Paese è antica, così come le storie dei molti popoli delle Prime Nazioni di cui riconosciamo e rispettiamo giustamente la gestione“, ha affermato Morrison. “Nello spirito di unità, è giusto che ci assicuriamo che il nostro inno nazionale rifletta questa verità e l’apprezzamento condiviso“.