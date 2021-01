Acqua alta a Venezia nel primo giorno dell’anno. La città è protetta dal Mose. Il sistema di paratoie mobili, data la previsione di 100 cm di massima, è stato attivato oggi solo alla bocca di porto del Lido. Così, mentre in mare, oltre le barriere, la marea è rimasta a lungo intorno ai 98-99 centimetri, nella laguna interna e in città l’acqua non ha superato 84-85 centimetri di massima. Una misura che fa arrivare solo un velo d’acqua in Piazza San Marco e nelle zone più basse del centro storico.