Carceri: Comi (penalisti Roma), ‘e’ emergenza nell’emergenza, rischio implosione sistema’ (2)

(Adnkronos) – ‘è di questa mattina la notizia di stampa secondo cui nel solo carcere di Rebibbia NC ci sarebbero 124 contagi a fronte dei 21 comunicati ufficialmente dalla Direzione solo pochi giorni fa alla Commissione Carcere della Camera Penale. L’emergenza sanitaria – evidenzia Comi – ha acuito le criticità del Tribunale di Sorveglianza macroscopicamente sottodimensionato rispetto alla domanda di giustizia proveniente dai cittadini del Lazio. Serve un impegno di tutte le istituzioni affinché tale ufficio venga potenziato con innesti di personale e magistrati”.

‘La politica nazionale è sempre più distante da un’idea di carcere rispettosa dei principi costituzionali, così registriamo sul tema ‘carcere’, proprio in questi momenti drammatici per tutta la società, un pericoloso allontanamento dall’idea fondante che la detenzione implichi la privazione della libertà, giammai della dignità; men che meno la messa in pericolo del bene primario della salute e della vita”.