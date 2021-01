Tra meno di un mese è Carnevale: tutti pazzi per gli Avengers, su Amazon i travestimenti da supereroe

Manca meno di un mese a Carnevale: quest’anno la festa tanto amata, soprattutto dai bambini, cade il 14 febbraio, lo stesso giorno di San Valentino. A causa della pandemia non sarà possibile organizzare feste, partecipare a sfilate di carri e andare a passeggiare lanciando coriandoli e sfoggiando i migliori travestimenti. Nonostante il coronavirus, il Carnevale va comunque festeggiato e in grande: come fare? Prima di tutto serve il travestimento giusto e poi tanta voglia di festeggiare in casa con la propria famiglia. Nessun invito, ma un party con pochi intimi, preferibilmente solo i convivent. Perchè festeggiare? Per non far pesare ai più piccini gli effetti della pandemia, ma anche per far vivere un momento spensierato ai più grandi. Tanti psicologi predicano di non lasciarsi andare, di vestirsi bene e truccarsi anche per stare in casa. Ecco quindi che bisogna scegliere il travestimento giusto: su Amazon c’è l’imbarazzo della scelta. Come travestirsi a Carnevale? I vestiti più gettonati per bambini ma anche per grandi sono quelli da supereroe.

Vestiti da supereroe per bambini

Vestiti da supereroe per adulti