Carnia e Carinzia ‘sepolte’ sotto due metri e mezzo di neve: chiusa una delle strade che portano in Italia [FOTO]

Neve, neve, neve e continua ancora a nevicare. Dall’inizio di dicembre a Kötschach-Mauthen e nella valle di Lesach sono caduti più di tre metri di candida neve bianca. E il manto nevoso si alza ogni ora di più. È un inverno che sembra uscito da un libro di fiabe, e secondo i meteorologi non se ne vede ancora la fine. Sabato, le forti nevicate hanno nuovamente causato enormi ostacoli sulle strade della Carinzia. E per l’arrivo dei Re Magi sono attese di nuovo grandi quantità di neve.

“Dall’inizio dell’anno è caduto più di mezzo metro di neve fresca nell’Alta Gailtal”, ha precisato il meteorologo Hannes Rieder dell’Istituto centrale di meteorologia e geodinamica (ZAMG). “Lunedì e martedì il tempo si calmerà”. Ma non per molto, perché per il sei gennaio è prevista un’altra intensa nevicata. “Questa volta nevicherà di più nella Bassa Carinzia, ma da cinque a dieci centimetri sono comunque previsti anche nell’Alta Carinzia”, ​​ha detto l’esperto. In ogni caso, la Gailtal e la valle di Lesach sono più che all’altezza della loro reputazione di regioni con la più alta piovosità in Austria quest’inverno. Solo a dicembre a Kötschach-Mauthen sono stati misurati un totale di 254 centimetri di neve fresca. Per fare un confronto: a Lienz erano 191 centimetri nello stesso periodo e si parla del valore più alto da quando sono stati calcolati i record meteorologici. Per inciso, in un normale mese invernale, in questa regione cadono 42 centimetri di neve.

La B111 nella Lesachtal è stata chiusa di nuovo

Sabato sera ha nevicato di nuovo: come annunciato dall’amministrazione distrettuale di Hermagor, la B111 nella Lesachtal è stata chiusa. La serrata dovrebbe rimanere in vigore fino a domenica sera. La strada Plöckenpass, che porta in Italia, è stata chiusa al traffico al mattino. Le catene erano obbligatorie sulla B87 in direzione di Weißensee, su Nassfeldstrasse (B90), su B110 via Gailberg e su Mallnitzer Strasse (B105) I veicoli di oltre 7,5 tonnellate richiedevano catene da neve sulla Drautal Straße (B100).