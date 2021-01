Cartoline di Natale originali e bizzarre, per ricordare le festività natalizie col sorriso [FOTO]

Il Natale è ormai passato, le festività natalizie sono trascorse abbastanza serenamente nonostante la pandemia di coronavirus. Grazie, o per colpa, dipende dai punti di vista, proprio alla pandemia sono aumentate la cartoline di Natale realizzate in casa, tra idee geniali e altre un po’ bizzarre e strane. Per ricordare un Natale insolito e sorridere guardando alle scorse settimane, abbiamo deciso di selezionare le più carine ed originali e raccontarle con una breve descrizione.

Renna umana

Per vederla bisogna spostare un po’ il telefono o lo schermod el pc e osservare la foto da una prospettiva più lontana. E’ sicuramente una tra le carteline di Natale più originali: un gruppo di amici creativi che gestisce un negozio di fotografia in Norvegia e con l’abitudine di creare biglietti di Natale originali ogni anno, ha deciso di realizzare una renna umana. Una pensata davvero originale e curiosa, anche se in tanti mostrano qualche difficoltà nel riuscire a vedere l’immagine della renna di Babbo Natale. Serve un po’ di pazienza e anche un pizzico di fantasia, oltre alla prospettiva giusta. Non dimentichiamoci di questi ragazzi, li rivedremo presto grazie alle loro idee originali e simpaticissime, che potrebbero rivelarsi utili per una cartolina di famiglia bizzarra da realizzare il prossimo anno e condividere con amici e parenti.

Me, me stessa ed io

Potrebbe essere single, ma di certo non è sola. In tantissimi possono identificarsi con queste cartoline di Natale. In quanti hanno dovuto festeggiare almeno un Natale da soli? Beh, probabilmente è successo a tutti almeno una volta nella vita: essere single però non vuol dire non potersi divertire. Ecco quindi che una ragazza con un sano senso dell’umorismo ha deciso di realizzare una cartolina di Natale davvero simpatica e adatta a tutti i single. Essere single durante le vacanze può essere difficile, ma se non riesci a trovare un appuntamento, puoi essere tu il tuo stesso appuntamento. Per creare un divertente biglietto di Natale non serve per forza un partner: si può realizzare anche da soli, come fatto da questa ragazza in maniera davvero ironica. Una cartolina di Natale che urla anche “potere femminile”.

Notte silenziosa, notte Santa

Alcune persone potrebbero pensare che questo sia troppo cattivo, ma queste persone probabilmente non hanno bambini piccoli. Silent Night è forse il canto natalizio più popolare, ma non puoi davvero passare una notte silenziosa con dei figli che corrano per casa urlando. Sebbene le vacanze siano il momento perfetto per trascorrere del tempo di qualità con la famiglia, è anche l’occasione perfetta per rilassarsi un po’. Questo potrebbe non essere un tradizionale biglietto di auguri di Natale – dopotutto, i bambini non dovrebbero essere legati ma in piedi accanto ai genitori sorridenti – ma per alcune persone, questo è ciò che significa “notte silenziosa”. E ovviamente, questo non è altro che uno scherzo innocuo, e i bambini erano felici di collaborare.

E’ una pizza

Dalla nostra famiglia alla tua, firmata, Sarah e Pizza. Questa donna ha appena portato il suo amore per la pizza al livello successivo. Questo è il bello dell’essere single: non bisogna impegnarsi con nessuno e si può essere libevramente se stessi. Quando amici e famiglia aspettano un biglietto di Natale e non si vuole posare da soli per le foto allora si può contare su una pizza. Così Sarah ha deciso di scattare qualche foto con una pizza, ironizzando anche su una gravidanza: “è una pizza”, si legge nell’ultima foto che mostra anche un’ecografia con un triangolo di pizza. La relazione d’amore sicuramente durerebbe davvero poco, in pochissimi resisterebbero alla tentazione di addentare la pizza.

Mamma, ho perso l’aereo

Niente fa entrare nello spirito natalizio più che guardare un film sul Natale, e “Mamma, ho perso l’aereo” è uno dei film di Natale più iconici in circolazione. È uno di quei film che possiamo guardare più e più volte, non importa quante volte l’abbiamo visto. Questa famiglia si sente chiaramente allo stesso modo e un anno ha deciso di creare un biglietto di auguri natalizio a tema “Mamma, ho perso l’aere”. Naturalmente, il ragazzo è stato scelto per interpretare Kevin, che è stato lasciato accidentalmente a casa da solo, ei suoi genitori sono i due ladri.

Albero di famiglia

Decorare l’albero di Natale è un’attività natalizia amatissima dalla famiglia. E’ fondamentale, durante le festività decorare l’albero, aprire i regali la mattina di Natale e guardare un film insieme alla vigilia di Natale. Questa famiglia merita un 10 e lode per l’originalità dell’albero albero e un bonus per la fantastica cartolina di Natale. Sicuramente non hanno decorato l’albero in questa posizione, che non è affatto pratica e comoda, e, probabilmente c’è un tocco di Photoshop per la realizzazione della foto, ma resta comunque bella ed originale. E il cane è un tocco di classe, la ciliegina sulla torta.

Ritornatelo al mittente

Ok, chiaramente c’è la bambina dietro a tutto questo, ma non è possibile che abbia fatto tutto questo da sola – deve aver avuto un complice. A parte gli scherzi, ogni fratello maggiore (o sorella) attraversa una crisi di identità quando nasce il fratellino. Dall’essere l’unico figlio della famiglia e al centro dell’attenzione, improvvisamente devono condividere tutto ciò che hanno – compreso l’amore dei loro genitori – con il più piccolo appena arrivato. È sempre una sfida per un bambino imparare ad accettare il nuovo fratellino, a condividere l’attenzione dei genitori e ad andare d’accordo con il bambino. Almeno questa bambina ora può trarre conforto sapendo che questo biglietto di Natale è stato dedicato tutto a lei – era la star, ed è stato un successo!

Una famiglia normale per cambiare

Quest’anno, tanto per cambiare, la famiglia Power, famosa per le sue leggendarie cartoline di Natale, ha deciso di fare una normale foto di famiglia. Nessun tema, nessun riferimento culturale (o altro), nessun trucco eccessivo. Forse avevano bisogno di una pausa per un anno. Forse dovevano fare una foto normale in modo che le persone potessero vedere che aspetto avevano sotto il trucco e i costumi! O forse semplicemente non hanno avuto il tempo di fare qualcosa di esagerato.

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi

Abbiamo già visto che la tendenza delle app per lo scambio di volti ha preso il sopravvento sulle cartoline di Natale, ma questo deve essere il tentativo di scambio di volti di maggior successo che abbiamo mai visto. Il viso dei bambini si adatta perfettamente a quello dei genitori, rendendo questa immagine inquietante. Tuttavia, questa famiglia l’ha fatto per prima, prima che le app per lo scambio di volti fossero ovunque e prima che diventassero famose. Forse manco esistevano ancora quando è stata realizzata questa foto: il padre ha usato Photoshop o qualche altro software per modificare immagini per creare questo effetto incredibile dal risultato magnifico.

Buona la prima

Siamo tutti onesti: questo è l’aspetto della maggior parte delle foto di famiglia. Adoriamo questa foto perché è autentica. Se hai mai provato a scattare una foto di famiglia o una foto con un gruppo di amici, saprai molto bene che non esce mai correttamente al primo scatto e, a volte, sono necessari tantissimi scatti prima di ottenere una buona foto. C’è sempre una persona che sbatte sempre le palpebre quando la fotocamera scatta, quella che non può fare a meno di ridere e quella che gira la testa nel momento peggiore in assoluto.

La generazione di oggi

Con tutto il rispetto per le carte creative, questa è probabilmente la cartolina di Natale più autentica che abbiamo visto. Non sono solo i bambini, ma l’intera famiglia sta fissando gli schermi del cellulare, mandando messaggi di testo, twittando, scrivendo su Instagram e quant’altro. Questa è la definizione odierna di tempo di qualità con la famiglia: stare seduti insieme, mentre tutti sono al telefono. Questo non vuol dire che le nostre famiglie siano diverse! Anche il loro saluto è scritto in un messaggio di testo / linguaggio dei social media, il tutto abbreviato: “mrry chrstms & hppy nw yr! bll, pm, sm e jack”. Non possiamo negare che negli ultimi anni i nostri smartphone sono diventati una parte inseparabile della nostra vita e occupano molto del nostro tempo e della nostra attenzione. Questa famiglia è riuscita a catturare e deridere perfettamente questo fenomeno.

Natale sta arrivando

Il sensazionale dramma della HBO Trono di Spade è uno degli spettacoli televisivi più acclamati dell’ultimo decennio e, con una vasta base di fan in tutto il mondo, era solo questione di tempo prima che qualcuno decidesse di fare una cartolina di Natale a tema GOT. I costumi di Halloween GOT sono già popolari, quindi perché non le cartoline di Natale? E poiché la vacanza si svolge durante l’inverno, la cosa ovvia sarebbe usare l’iconico motto di Casa Stark: “Winter is Coming”. Sono un po ‘a corto di bambini (la Stark House ha sei figli) e un po’ a corto anche di cani – ogni bambino in casa ha il proprio metalupo. Ma l’immagine è abbastanza vicina. Voto 10 per i costumi.

Albero di Natale

Questo è il gruppo di ragazzi norvegesi della prima cartolina di Natale. Dopo la renna i fotografi hanno deciso di realizzare un albero di Natale umano, con candele, addobbi e tute attillate rigorosamente verdi. Le loro cartoline non sono affatto convenzionali e noiose. Potremmo non essere in grado di ricreare questa foto con molto successo, ma solo guardarla ci fa sorridere.

Tirannosauro Natale

Questo è ciò che accade quando si affida al padre il compito di realizzare la cartolina di Natale di famiglia. I papà sono migliori delle mamme in molti modi; conoscono gli strumenti e sono abbastanza utili, sono più divertenti e sanno come mantenere la calma, tra le altre cose. Tuttavia, una cosa che le mamme sanno meglio è come progettare un biglietto di Natale. Quest’anno, il padre era responsabile della cartolina di Natale e, per qualche motivo inspiegabile, voleva che la famiglia fosse vestita come dinosauri e scattasse foto sulla spiaggia. Cosa hanno a che fare i dinosauri con il Natale e cosa c’entra la spiaggia con i dinosauri? Ad ogni modo, non è sicuramente un tradizionale biglietto di Natale.

Natale nel corso degli anni

La tradizione è tradizione e alcune cose non cambiano mai. Anche se la famiglia cresce ogni due anni vengono scattate sempre le stesse foto di Natale. Nonostante l’arrivo di bambini e nuovi amici a quattro zampe, lo sfondo resta sempre lo stesso. Questa famiglia ha deciso di realizzare degli scatti davvero dolci, che mostrano l’evoluzione del nucleo familiare ad ogni Natale. Scattare la stessa foto ogni anno, con piccoli aggiustamenti, significa che va tutto bene. È anche bello vedere come i cani e i bambini crescono insieme, fianco a fianco. Con tutto il rispetto per le cartoline di Natale originali con effetti speciali, niente batte la buona vecchia foto di famiglia tradizionale accanto al caminetto.

Per favore, prendi il gatto

Non è un segreto che cani e gatti non vanno sempre d’accordo. In alcuni rari casi, possono diventare amici, ma il più delle volte sono semplicemente troppo diversi. Mettere un gatto e un cane sotto lo stesso tetto può essere un grande successo o un terribile errore. Siamo abbastanza sicuri che questo sia uno di quei casi in cui l’esperimento è fallito. Questo cane ha deciso di chiedere aiuto a Babbo Natale: “lascia i regali e prendi il gatto”, si legge nella targhetta che tiene con la bocca.