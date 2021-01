Le interviste ai tempi del coronavirus, il CEO di Trivago rimproverato in diretta dal figlio di 7 anni: voleva essere portato a letto [VIDEO]

Ai tempi del coronavirus sono tantissimi i settori, se non tutti, che si sono dovuti adeguare alla pandemia e, in qualche modo, reinvetare. Tra questi anche il mondo della tv e del giornalismo: i programmi televisivi hanno dovuto fare a meno, per un lungo periodo del pubblico dal vivo, mentre solo da qualche tempo, con le dovute distanze e dopo aver effettuato controlli vari, in alcuni studi è possibile avere nuovamente anche il pubblico. Lo stesso succede per il giornalismo: le interviste difficilmente sono fatte sul posto. Sono ormai diffusissimi i collegamenti in videochiamata per interventi in programmi o interviste. Con queste novità, però, bisogna fare i conti con degli imprevisti: a volte i familiari non si rendono conto e nascono delle esilaranti gaffe. E’ successo anche ad Axel Hefer, CEO di Trivago: in collegamento in diretta con la Cnn dalla sua casa di Dusseldorf, è stato interrotto dal figlio di 7 anni. Hefer stava rispondendo alle domande del giornalista Richard Quest quando ha fatto irruzione nella sua stanza il figlio Victor, arrabbiato col padre. Il piccolo di 7 anni aveva sonno e voleva essere portato a letto dal padre, così furibondo ha rimproverato il CEO di Trivago in diretta tv. Il piccolo Victor, tranquillizzato dal padre e dal giornalista, si è rilassato in braccio al padre, riuscendo ad addormentarsi. Il sonno di Victor è durato però poco: il bimbo si è infatti presto risvegliato ed è ‘fuggito’ via arrabbiato. Un siparietto davvero esilarante.