Il ciclone Ana si abbatte sulle Fiji con piogge alluvionali e venti fino a 140km/h: almeno un morto e 5 dispersi [FOTO]

Le isole Fiji sono state colpite da un ciclone tropicale per la 2ª volta in un mese: almeno una persona è morta e 5 risultano disperse.

La tempesta Ana, di 2ª categoria, ha investito la nazione insulare del Pacifico meridionale con venti fino a 140km/h e piogge torrenziali, generando inondazioni diffuse.

Oltre 7.600 persone si sono rifugiate nei centri di evacuazione. Un uomo di 49 anni è annegato, e non si hanno notizie di 4 pescatori e un bambino di 3 anni.