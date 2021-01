Ciclone Eloise, landfall in Africa orientale: venti a 130 km/h, almeno 9 morti in Mozambico [FOTO]

Il ciclone Eloise ha effettuato il landfall sulle coste dell’Africa orientale con venti a 130 km/h: ha causato almeno 9 morti, secondo quanto hanno riferito le autorità. I decessi sono stati registrati nella città portuale di Beira in Mozambico, la più colpita dalla tempesta. La maggior parte delle vittime è stata colpita da alberi crollati. Segnalate anche inondazioni in due quartieri della città. Il presidente del paese, Filipe Nyusi, ha annunciato che si recherà nella zona per verificare in prima persona la situazione e le operazioni di soccorso.

Eloise, che in Madagascar ha causato forti tempeste e un morto, dovrebbe spostarsi oggi in direzione dello Zimbabwe, del Botswana e, secondo le previsioni, potrebbe arrivare a raggiungere il Sudafrica.