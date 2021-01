Cina: minatori intrappolati da una settimana, ancora vivi 12 su 22

Sarebbero ancora vivi 12 dei 22 lavoratori intrappolati da una settimana a causa dell’esplosione di una miniera d’oro in Cina, nella provincia di Shandong: lo riportano i media cinesi, aggiungendo che invece è incerta la sorte degli altri 10 lavoratori. Centinaia di soccorritori sono impegnati nelle operazioni di salvataggio.

Secondo quanto riporta Xinhua, grazie a un bigliettino scritto a mano riuscito a passare dai sopravvissuti ai soccorritori domenica notte, si è scoperto che 4 dei lavoratori sono feriti, mentre le condizioni degli altri stanno peggiorando a causa della mancanza di aria fresca e dell’afflusso di acqua.

I gestori della miniera sono stati arrestati per non avere riferito dell’incidente per oltre un giorno, in violazione delle norme sulla sicurezza.

La miniera si trova a Qixia: era in fase di costruzione al momento dell’esplosione, lo scorso 10 gennaio.