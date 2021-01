Cina: salgono a 11 i minatori salvati a Qixia, 10 ancora dispersi

Sale a 11 il numero di minatori tratti in salvo in Cina, nella miniera d’oro di Qixia, dove lo scorso 10 gennaio si è verificata un’esplosione. Secondo i media ufficiali cinesi, 22 minatori sono rimasti coinvolti dall’incidente: uno di loro è morto e, dopo il salvataggio di altri 11 – che erano riusciti a stabilire un contatto con i soccorritori all’esterno – sono 10 gli operai che al momento risultano dispersi.

Per i soccorsi sono mobilitate 629 persone divise in 17 squadre e oltre 400 macchinari.

In corso un’indagine sulle responsabilità dell’incidente: diverse persone sono già state arrestate.