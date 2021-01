Clima, il 2020 come il 2016: è stato l’anno più caldo mai registrato, record in Europa

Il servizio europeo Copernicus 2020 ha certificato che il 2020 è stato l’anno più caldo mai registrato, insieme al 2016: il primato arriva al termine di un decennio di temperature record che hanno evidenziato il surriscaldamento del pianeta.

L’anno appena trascorso ha registrato un aumento della temperatura media di 1,25 gradi centigradi rispetto all’era pre-industriale, esattamente come il 2016, ha precisato il servizio europeo Copernicus sul cambiamento climatico (C3S).

Il 2016 fu segnato da un forte episodio di El Niño: durante El Nino – fenomeno oceanico naturale che si verifica, con un periodo statisticamente variabile fra i 2 e i 7 anni- l’acqua calda superficiale nell’Oceano Pacifico tropicale può aumentare le temperature globali e secondo la NASA e la WMO, El Niño allora contribuì a un rialzo tra lo 0,1 e lo 0,2 gradi centigradi alla temperatura globale.

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale, che dovrebbe pubblicare a breve dati consolidati combinando i numeri di diverse agenzie ufficiali, ha già anticipato a fine dicembre che il 2020 si collocherà tra i tre anni più caldi della storia.

Per quanto riguarda l’Europa, il 2020 è stato l’anno più caldo da quando hanno avuto inizio le rilevazioni, superando di 0.4 gradi il 2019, sinora l’anno più caldo mai registrato nel nostro continente, ha confermato Copernicus, il servizio di monitoraggio satellitare della Terra dell’Unione europea.

Il Copernicus Climate Change Service (C3S) segnala anche che a livello globale il 2020 pareggia con il 2016 quale anno più caldo di sempre a livello globale, il sesto in una serie di anni eccezionalmente caldi iniziata nel 2015, con la decade 2011-2020 che è la più calda mai registrata. Dati, questi, che fanno comprendere come oltre il dato dell’anno più caldo di sempre, a causa dell’emergenza climatica in atto, si debba rilevare come i record nelle temperature si susseguano con una frequenza sempre più serrata.