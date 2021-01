Clubhouse, cos’è e come funziona il nuovo social dei ‘messaggi vocali’ amato dai vip

Nelle ultime settimane sono sempre più le persone alla ricerca di nuove app per poter stare in contatto con amici e parenti: gli ultimi aggiornamenti di Whatsapp hanno spaventato tantissimi utenti che sono corsi su Telegram, ma tantissimi nuovi utenti sono arrivati anche su Parler e Signal. Adesso a farsi spazio, soprattutto tra i Vip, è un social giovanissimo: stiamo parlando di Clubhouse.

Cos’è Clubhouse

Clubhouse, nato ad parile del 2020 a Silicon Valley, proprio nel cuore della pandemia di coronavirus, è un nuovissimo social nel quale non si possono pubblicare post o immagini, gli unici contenuti ‘consentiti’ sono i messaggi vocali. Questo nuovo social è amato soprattutto dai vip: tra gli iscritti c’è anche Oprah Winfrey. Il social al momento vanta appena 2 milioni di utenti registrati, ma mira a crescere sempre più. Una caratteristica di Clubhouse è quella degli utenti ‘scelti’: si entra infatti solo su invito.

Come funziona Clubhouse

L’app è disponibile al momento solo per sistemi iOS. Sembra che il nuovo social network funzioni tramite delle stanze che vengono attivate dagli utenti e dove si possono aprire conversazioni su ogni argomento. “La vera forza di Clubhouse è il mezzo audio: ingaggia anche se siamo impegnati in altre attività, intrattiene e fa socializzare, e attiva l’immaginazione: anche per questo puntiamo su Clubhouse come fenomeno social del 2021“.