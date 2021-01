Presentata la Collezione Numismatica 2021: dalla Nutella al cannolo siciliano, passando per Dante e le professioni sanitarie. Svelate le 15 monete [FOTO]

E’ stata presentata questa mattina la nuova Collezione Numismatica 2021, emessa dal MEF e coniata dalla Zecca italiana. Si tratta di una nuova collezione di moenete, composta da 15 elementi ispirati a scienza, natura, sport, arte, storia ed eccellenze enogastronimiche italiane. Le monete sono acquistabili sul portale e-commerce della zecca italiana, oltre che nei punti vendita del Poligrafico e zecca dello Stato dal 26 gennaio. Una nuova collezione che vuole rappresentare un sentimento di unione e coesione nazionale che trova espressione nella celebrazione di personaggi, avvenimenti storici e artisti simbolo della nostra tradizione e della nostra cultura imprenditoriale. Ad essere omaggiato nella collezione c’è anche chi ha messo la propria professionalità al servizio della collettività, in particolar modo nell’ultimo anno caratterizzato dalla pandemia di SARS-CoV-2. Tra le monete della Collezione Numismatica 2021 c’è anche, infatti, una moneta, dal valore di 2 euro, dedicata alle professioni sanitarie: questa è destinata anche alla circolazione ordinaria.

La creativita’ e il genio italiano, riconosciuti in tutto il mondo, vengono celebrati dalle emissioni per Dante, Caravaggio ed Ennio Morricone. Professionalità artistiche dei maestri incisori e innovazione tecnologica si fondono per creare la Collezione Numismatica: nascono così delle vere e proprie opere d’arte, da collezione, apprezzate per la ricercatezza dei dettagli e l’eleganza delle finiture artistiche. Nella Collezione 2021 l’uso ormai frequente di inserzioni colorate e la più recente tecnica della fosforescenza, ripresa nella moneta raffigurante l’Orso Polare, sono arricchiti da alcune importanti novita’: e’ il caso della moneta dedicata all’invenzione del telefono, in cui il ricorso al rame richiama il gettone telefonico, o della moneta dedicata ai 100 anni della Federazione Italiana Pallacanestro, impreziosita dalla tecnica della rodiatura.

“Il 2020 ha cambiato molte cose e anche la numismatica. La digitalizzazione forzata, connessa alla pandemia, ha accelerato una tendenza in atto portando ad uno sviluppo del canale online oltre le migliori aspettative. Si tratta di un pubblico nuovo e giovane: il portale IPZS registra infatti migliaia di acquisti effettuati da persone al di sotto dei 40 anni. Nel 2021 per la prima volta saranno inoltre possibili anche acquisti dall’estero, sia sul sito che tramite una apposita APP. Dietro a questi risultati c’e’ una sostanziale innovazione dei processi amministrativi e autorizzativi che sono a monte di tutto il percorso creativo, produttivo e distributivo e che permettono di portare nel mondo creazioni italiane di altissimo livello tecnico e artistico“, ha dichiarato Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro.

“Quest’anno abbiamo deciso di presentare la nuova collezione numismatica al Museo della Zecca di Roma. Uno spazio evocativo, che ripercorre la storia della moneta e la storia industriale della Zecca, attraverso l’esposizione di macchinari storici utilizzati per la coniazione. Ritengo che questa Collezione abbia raggiunto un perfetto equilibrio tra storia, cultura e arte, tra tradizione e modernita’, ma allo stesso tempo rompa gli schemi, proiettandosi nel futuro della numismatica italiana, con tematiche sempre piu’ aderenti alla cultura dei nostri tempi” ha aggiunto Paolo Aielli Amministratore Delegato del Poligrafico e ZECCA dello Stato.

I temi, i bozzetti e le tecniche artistiche della Collezione 2021 sono stati scelti come ogni anno da una Commissione composta da rappresentanti del Ministero, della Zecca e da Maestri d’arte.

Ecco i soggetti della nuova Collezione, 15 opere per ripercorrere la nostra storia: