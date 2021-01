Dimmi di che colore è la tua regione e ti dirò se sei cornuto: ecco l’adulterio dalla zona gialla alla zona rossa

In un sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, realizzato tra il 15 ed il 18 gennaio 2021 su un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi, di età compresa tra i 24 ed i 55 anni, il sadomaso si classifica pari merito con il tradimento nelle fantasie degli italiani, soprattutto nelle zone rosse che sono in testa alla classifica.

Il sesso estremo ed il tradimento conquistano infatti rispettivamente il 72% ed il 68% delle preferenze dei lombardi, il 67% ed il 78% dei siciliani ed il 62% ed il 60% dei residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano, contro una media nazionale che è rispettivamente del 54% e del 52%.

Ma secondo quanto ha potuto appurare Incontri-ExtraConiugali.com sono proprio queste due pratiche —bdsm e tradimento— a tenere anche in piedi i matrimoni al tempo del Coronavirus.

Le fedifraghe più focose si trovano invece nelle zone gialle, con in testa la Campania (88%), la Toscana (82%) e la Sardegna (79%). A seguire la Provincia Autonoma di Trento (75%) e poi Basilicata (69%) e Molise (68%).

Incontri-ExtraConiugali.com rivela inoltre che nelle zone gialle le donne non solo sono più focose (la media è del 76,8%) ma preferiscono anche prendere l’iniziativa (74,5%) piuttosto che lasciare che siano gli uomini a farlo.

A gennaio 2021 in tutt’Italia l’elemento comune rimane comunque la propensione al tradimento, anche nelle zone arancioni: Lazio (60%), Piemonte (59%), Liguria (58%), Umbria (57%), Valle d’Aosta e Veneto (56%), Abruzzo (55%), Calabria (54%), Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia (53%), Puglia e Marche (52%).

“Ma per la stragrande maggioranza dei nostri iscritti, la scappatella è solo una valvola di sfogo che consente di salvare un rapporto ai tempi del lockdown. Sul nostro portale questo apparente paradosso diventa realtà, perché offriamo la massima sicurezza di non essere scoperti, contribuendo a ridurre il coinvolgimento affettivo ed a salvaguardare così le relazioni preesistenti” sottolinea Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.