Non è un semplice snack: come abbassare il colesterolo cattivo con un alimento ricco di proteine, è un legume con i benefici della frutta secca

Reso celebre da Pippo, personaggio disneyano che, mangiandolo, si trasforma nell’eroe Super Pippo, questo particolare legume è davvero un ottimo alleato della nostra salute, anche se ancora sottovalutato e considerato un semplice snack: le arachidi sono ricche di minerali e proteine, e vantano anche qualità molto simili a quelle della frutta secca a guscio, in quanto aiutano a ridurre il colesterolo cattivo e ad aumentare quello buono. Inoltre sono alleate del buon funzionamento del metabolismo e il resveratrolo sembra esercitare un’azione protettiva contro tumori.

Cosa sono le arachidi?

Le arachidi sono originarie del Brasile, seppur largamente coltivate in Africa, Asia e Europa. Vitaminiche, ricche di minerali, dal buon apporto proteico, esse sono altamente energetiche, pertanto utilissime nel contrastare le situazioni di forte stress psico-fisico, oltre che nei casi di debilitazione, stanchezza, astenia e per il recupero post attività fisica. Ricche di antiossidanti, tra cui acido oleico e resveratrolo, sono antitumorali (specie nei confronti del tumore al colon), riducono i livelli di colesterolo cattivo nel sangue e abbassano i trigliceridi, prevengono le malattie cardiocircolatorie, attenuano la sindrome premestruale.

Oggi è la giornata del burro di arachidi!

Il 24 gennaio è la giornata del burro d’arachidi: oggi si celebra la creazione di questo meraviglioso alimento. Il burro di arachidi può essere consumato e utilizzato in molte ricette diverse, salate e dolci.

La paternità del burro d’arachidi sembra essere di un farmacista di Saint Louis, George A. Bayle jr., che alla fine del XIX secolo inventò questo alimento come sostituto proteico della carne, a quei tempi costosa e non molto accessibile.

Il burro d’arachidi è infatti molto proteico e ha un notevole apporto di proteine vegetali, ma contiene anche fibre, grassi e acido linoleico.

Dove trovare il burro d’arachidi?

Ormai il burro d’arachidi è acquistabile in tantissimi supermercati, ma anche in negozi specializzati nella vendita di prodotti proteici, per i più attenti alla linea. Altrimenti sono tante le alternative online dove poterlo acquistare, tra cui anche Amazon. Per approfondire, click qui.

I benefici e le proprietà nutrizionali delle arachidi

Secondo gli esperti dell’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario,

“nonostante si tratti di legumi le arachidi hanno qualità molto simili a quelli della frutta secca a guscio. I loro grassi monoinsaturi aiutano a ridurre il colesterolo cattivo e ad aumentare quello buono, mentre le loro proteine sono fonti di aminoacidi di qualità elevata essenziali per la crescita e lo sviluppo. L’acido p-cumarico e il resveratrolo sono potenti antiossidanti. Del primo si ritiene possa ridurre il rischio di cancro allo stomaco, mentre il secondo sembra esercitare un’azione protettiva contro tumori, malattie cardiovascolari e neurodegenerative e infezioni virali o micotiche. Altri composti dalle proprietà antiossidanti sono la biocanina-A, la genisteina e la vitamina E. Le vitamine del gruppo B aiutano invece il buon funzionamento del metabolismo”.

100 g di arachidi tostate apportano circa 598 calorie ripartite come segue:

75% lipidi (circa: 23% monoinsaturi, 14% polinsaturi, 7% saturi)

19% proteine

6% carboidrati

In particolare, in 100 grammi di arachidi sono presenti circa:

16,13 g di carboidrati

25,80 g di proteine

49,24 g di lipidi

8,5 g di fibre (soprattutto insolubili)

12,066 mg di niacina

0,384 mg di piridossina

8,33 mg di vitamina E

0,135 mg di riboflavina

0,640 mg di tiamina

240 µg di folati

1,767 mg di acido pantotenico

705 mg di potassio

76 mg di fosforo

168 mg di magnesio

92 mg di calcio

18 mg di sodio

7,2 µg di selenio

4,58 mg di ferro

1,144 mg di rame

3,27 mg di zinco

1,934 mg di manganese

Le arachidi sono fonti di composti fenolici, in particolare di acido p-cumarico, resveratrolo, biocanina-A e genisteina.

Arachidi: consigli per l’acquisto

Al momento dell’acquisto assicuratevi che i baccelli legnosi siano integri, croccanti, di bell’aspetto. Se una volta aperto il baccello, i semi appaiono alterati, quindi scuri, ricoperti completamente o in parte di polvere giallastra, è meglio buttarli.

Come consumare le arachidi?

Il delizioso alimento può essere gustato tostato, come snack quotidiano da mangiare da solo o unito a cereali, yogurt bianco o frutta, oltre che in fantasiose insalate, piatti freddi o caramellate. Il burro di arachidi è un’ottima alternativa alimentare per i vegani, mentre l’olio di semi di arachidi è usato per le fritture, in molte ricette culinarie del mondo.

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.