Basta dieta! Come fare per mantenere la linea? La Dr. Giulia Biondi svela il “Metodo Bilanciamo” con due libri ai primi posti delle classifiche di Amazon

Le festività natalizie stanno per terminare: l’Epifania tutte le feste si porta via e con esse anche le grandi abbuffate, che nonostante le restrizioni anti-covid ci sono comunque state, solo con pochi intimi. Ecco quindi che in tantissimi, che sperano anche nella riapertura di palestre e piscine per poter tornare a fare attività fisica, cercano metodi ‘semplici’ per perdere i chili di troppo e smettere di cedere agli sgarri. C’è chi fa da sè e pensa che la soluzione sta nel saltare i pasti o mangiare quantità ridottissime di cibo, ma gli esperti predicano da tempo ormai che bisogna mangiare bene, sano ed equilibrato, concedendosi anche qualche sgarro ogni tanto, idratandosi in maniera corretta e nutrendosi poco e bene ma diverse volte al giorno. Nelle ultime ore spiccano ai primi due posti della classifica dei libri più interessanti di Amazon due scritti della Dottoressa Giulia Biondi, nei quali parla del ‘Metodo bilanciamo”, promettendo che non sarà più necessario fare la dieta.

“Non dovrai rinunciare ad aperitivi o cene fuori perché IMPARERAI a concederteli con consapevolezza: nessun alimento proibito, poche semplici regole e tanti suggerimenti per godersi in autonomia ogni pasto. Un corso di dieci lezioni con un caso studio da seguire come esempio guidaa. Imparerai di nuovo a mangiare scoprendo i segreti di carboidrati, grassi, proteine, calorie, digestione, indice glicemico e chi più ne ha più ne metta. In modo semplice, intuitivo e pratico. Dall’esperienza sul campo, dalla passione e dai corsi di un’esperta del settore un volume agile ed essenziale per tutti quelli che sono stanchi di risultati altalenanti e diete troppo restrittive!Insieme a Bilanciamo scoprirai come prenderti cura del tuo corpo con un’alimentazione sana ed equilibrata e come adattarla al tuo stile di vita. Non avrai bisogno di una dieta mai più, è una promessa!”, questa la descrizione di “Il Metodo Bilanciamo: Non dovrai fare una dieta mai più, è una promessa“, al primo posto della classifica delle novità più interessanti di Amazon.

“Uno dei vantaggi del METODO BILANCIAMO è quello di permettere una riorganizzazione della propria alimentazione senza ricorrere a piatti particolari, ma semplicemente imparando a conoscere bene ciò che già fa parte della nostra tradizione culinaria. È possibile un’alimentazione equilibrata e gustosa anche senza stravolgere le proprie abitudini: basta variare ed essere consapevoli di ciò che si mangia. Da queste ricette non viene richiesto un consistente dispendio di tempo nella preparazione, nessuno sforzo maggiore rispetto a quello che tutti i giorni compiamo per fare la spesa, cucinare e organizzare i pasti: il tutto viene soltanto bilanciato. Come? Con il metodo Bilanciamo che hai imparato in questo manuale e con gli spunti che troverai in questo ricettario.Avvicinarsi a un mondo vasto e complesso come l’alimentazione richiede tempo, interesse e voglia di sperimentare. È un percorso progressivo che parte da una maggiore consapevolezza e arriva sino alla possibilità di inserire qualcosa di nuovo sulla propria tavola. Questo libro ti fornisce centinaia di ricette nate nei lunghi anni come collaboratrice, consulente, esperta dell’alimentazione per ristoranti, centri sportivi, istituti di ricerca. Possono essere piatti ipocalorici, senza glutine, senza lattosio, senza uova. Possono essere privi di grassi, ad alto dosaggio proteico, poveri di carboidrati. Sono frutto di una ricerca non solo biochimica, ma anche culinaria: gusto e benessere devono camminare insieme e in questi piatti scoprirai che è possibile godersi una fetta di torta senza caricarsi sulle spalle un peso eccessivo di calorie. Possono essere la risposta a tutti quelli che presentano intolleranze e hanno bisogno di pasti sostitutivi, magari gluten free, oppure per tutti quelli che hanno voglia di scoprire soluzioni alternative e più salutari agli ingredienti solitamente utilizzati.Insomma in queste pagine troverai un condensato delle migliori ricette sviluppate nel corso di anni, ricette testate e approvate sia da un punto di vista nutrizionale sia da un punto di vista culinario. Per prepararle è stato necessario uno studio lungo e ragionato per trovare l’equilibrio tra sapore e nutrimento, perciò quando è possibile una variazione è stata mia premura inserirla tra gli ingredienti. In caso contrario cerca di rispettare quanto scritto e sii consapevole del fatto che queste ricette sono calibrate sotto ogni aspetto, perciò ogni modifica le renderà diverse in modo sostanziale. Ovviamente solo tu saprai qual è la porzione giusta per te: dovrai calcolarla con il metodo Bilanciamo!Troverai sicuramente le alternative più adatte al tuo stile di vita: ho cercato di accontentare le esigenze di sportivi, di intolleranti, di chi vuole sperimentare.Non ti è ancora venuta voglia di provarle?“, questa invece la descrizione di “Bilanciamo – Le Ricette – Volume 1: Le ricette per non stare MAI più a DIETA“, al secondo posto della classifica di Amazon.