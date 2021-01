Come sta Morgan De Sanctis? Aggiornamenti sulle condizioni dell’ex portiere

Nella notte dell’Epifania tutti gli appassionati di calcio ed in particolar modo i tifosi della Roma si sono spaventati a causa dell’incidente di cui è stato protagonista Morgan De Sanctis, ex portiere e attuale dirigente giallorosso. De Sanctis è stato ricoverato al Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto ad un intervento a causa di un’emorragia al torace a causa della quale è stata asportata la milza dell’ex calciatore e successivamente è stato trasferito in terapia intensiva. De Sanctis, però, non è mai stato in pericolo di vita.

Come sta Morgan De Sanctis?

Fortunatamente le condizioni di De Sanctis non sono preoccupanti: l’ex portiere è vigile e cosciente e potrebbe essere dimesso già nei prossimi giorni e potrà tornare presto alla sua vita di tutti i giorni, riprendendo anche la sua attività a Trigoria.