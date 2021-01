Come sta Papa Francesco? Bergoglio a dieta, non dovrà operarsi ma la sciatalgia lo affligge: “ospite molesto”

Ieri la notizia di un’operazione d’urgenza per Papa Francesco ha fatto allarmare tutti i fedeli. Sembra però che l’intervento sia scongiurato: Bergoglio probabilmente non finir sotto i ferri, ma i suoi acciacchi non sembrano volergli dare un po’ di tregua. Papa Francesco, dopo aver dovuto rinunciare a diversi appuntamenti, questa mattina ha partecipato all’udienza con i giudici di Rota Romana, ma è rimasto seduto tutto il tempo: “dovrei parlare in piedi ma voi sapete che la sciatica e’ un ospite un po’ molesto. Vi chiedo scusa, vi parlero’ seduto“, ha affermato, mostrandosi comunque ironico, nonostante i dolori intensificati nelle ultime settimane. La notizia di un’operazione, lanciata ieri da diversi giornali cattolici spagnoli, non ha trovato ancora riscontro in Vaticano, ma le condizioni del Papa non sembrano troppo rassicuranti. Secondo alcune indiscrezioni sembra che Bergoglio dovrà perdere 8 chili per trovare un po’ di sollievo: la sua cura, attualmente, si basa infatti una dieta ferrea.