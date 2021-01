Doppio tampone, isolamento e app per tracciare gli spostamenti: Francesca Sofia Novello in Bahrain con Valentino Rossi per la 12 ore del Golfo [VIDEO]

Come fare per spostarsi durante l’emergenza coronavirus? In tantissimi si domandano come sia possibile andare all’estero in questo momento così delicato, durante il quale non sono permessi viaggi se non per comprovati motivi di lavoro, necessità o salute. Il caso del Capodanno a Dubai ha fatto molto discutere, con tantissimi italiani che sono riusciti a raggirare le leggi volando all’estero per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Adesso, invece, tanti follower di Francesca Sofia Novello si sono domandati e lo hanno chiesto anche a lei sui social, come ha fatto a volare in Bahrain. La bella modella italiana, fidanzata di Valentino Rossi è volata in Bahrain insieme al suo uomo che parteciperà insieme al fratello Luca Marini e a Uccio Salucci alla 12 ore del Golfo e ha spiegato ai suoi follower con delle Storie Instagram cosa si deve fare per viaggiare: “bisogna seguire un iter particolare, ci si può muovere solo per motivi di lavoro, eccetera. Abbiamo dovuto fare un tampo in Italia e uno quando siamo arrivati quai in aeroporto, ci hanno messo in isolamento ficnhè non è arrivato l’esito del tampone e poi ci si può muovere normalmente con distanze e mascherine il sisstema di controlla funziona benissimo, ti installano un’app sul telefono e ti tracciano e sanno dove sei fino a che non hai l’esito del tampone“, ha spiegato la dolce metà del Dottore.