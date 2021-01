Capelli raccolti e viso più maturo, Greta Thunberg è diventata una donna: la giovane attivista compie oggi 18 anni

Greta Thunberg compie oggi 18 anni e come regalo vorrebbe che aumentassero nel mondo le persone che si impegnano maggiormente per aiutare il pianeta. La giovane svedese diventata il volto ed il simbolo della lotta contro i cambiamenti climatici ha ammesso però di aver bisogno anche di fari nuovi per la sua bicicletta perchè “in Svezia fa buio molto presto“. La giovane ambientalista, che oggi diventa maggiorenne, non vuole invece vestiti in regalo, per l’impatto ambientale che hanno doanda e produzione di abbigliamento: preferisce infatti “riceverli in prestito o comprarli di seconda mano“. Intervistata dal Sunday Times per l’occasione Greta ha ripersorso la sua storia, ricordando i vari incontri e i suoi tre anni di protesta, fino ad arrivare ai Friday for Future in tutto il mondo. Greta non è più una ragazzina, adesso è diventata adulta e matura, come spiegato anche dalla giornalista che l’ha intervistata su zoom, che ha ammesso di averla vista diversa, cambiata, senza le treccine da Pippi calze lunghe, ma con i capelli raccolti ed un viso più maturo. Nella sua intervista Greta ha trattato diversi argomenti, dagli attivisti radicali ai personaggi famosi: “Non credo che avere figli sia da egoisti, il problema non sono le persone ma il modo in cui si comportano. Non voglio dire a nessuno cosa deve fare, ma rischiano di non essere presi sul serio nelle loro battaglie se il loro comportamenti non sono coerenti. Mi sento in colpa soprattutto perche’ le minacce di morte non erano solo contro di me ma contro tutta la mia famiglia. Non mi importa quello che la gente dice di me ma quando questo ha un impatto sulle persone intorno a te diventa un’altra cosa“.

Chi è Greta Thunberg?

E’ l’ormai famosissima ragazzina svedese diventata volto e simbolo della lotta contro i cambiamenti climatici. Ispirazione per tanti ragazzini in tutto il mondo, la ‘storia’ di Greta è iniziata quando per protesta da agosto 2018 ha iniziato a saltare la scuola ogni venerdì per protestare fuori dal Parlamento di Stoccolma, chiedendo impegno e attenzione per i cambiamenti climatici. Candidata al Nobel per la Pace, la giovane svedese ha portato in piazza ogni venerdì milioni di teenager, fino all’esplosione della pandemia di coronavirus, per i “Fridays for future”.