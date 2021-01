Coronavirus, oggi in Italia 488 morti e 13.331 nuovi casi: scende al 4% il tasso di positività e continuano a svuotarsi gli ospedali. Il bollettino

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 488 morti, 16.062 guariti e 13.331 nuovi casi su 286.331 tamponi. Oggi è risultato positivo il 4,65% dei test effettuati, dato in calo rispetto a ieri e ai giorni scorsi. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.535), Emilia Romagna (1.310), Lazio (1.297), Sicilia (1.158), Campania (1.150), Veneto (1.030) e Puglia (1.023). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

2.455.185 casi totali



85.162 morti

1.871.189 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 498.834 (non si scendeva sotto il mezzo milione dal 6 novembre 2020), così suddivisi:

21.403 (-288) ricoverati in ospedale ( 4,29 % )

) 2.390 (-4) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,47% )

( ) 475.045 (-2.927) in isolamento domiciliare ( 95,23% )

Il grafico con l’andamento dei nuovi contagi giornalieri in Italia dall’inizio della pandemia:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: