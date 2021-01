Coronavirus, oggi 475 morti e 16.310 nuovi casi: non peggiora nessun parametro, situazione stabile

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 475 morti, 16.186 guariti e 16.310 nuovi casi su 260.704 tamponi. Oggi è risultato positivo il 6,25% dei test effettuati, in linea con il dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.134), Sicilia (1.954), Veneto (1.929), Emilia Romagna (1.674), Lazio (1.282), Campania (1.132), Puglia (1.123), e Piemonte (1.056). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

2.368.733 casi totali



81.800 morti

1.729.216 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 557.717, così suddivisi:

22.784 (-57) ricoverati in ospedale ( 4,08 % )

) 2.520 (-2) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,45% )

( ) 532.413 (-292) in isolamento domiciliare ( 95,46% )

Il grafico con l’andamento dei nuovi contagi giornalieri in Italia dall’inizio della pandemia:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: