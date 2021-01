Coronavirus, il bollettino di oggi: crollano i morti e diminuiscono ancora i nuovi casi. Boom di guariti, sono oltre 2 milioni

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 237 morti, ben 20.396 guariti ed appena 11.252 nuovi casi su 213.364 tamponi. Oggi è risultato positivo il 5,27% dei test effettuati, in linea con l’ultima settimana. I dati sono sempre più confortanti e mostrano una netta regressione della pandemia, tra l’altro non solo in Italia ma in tutti i Paesi europei. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.438), Campania (1.401), Emilia Romagna (1.277) e Puglia (1.069). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

2.553.032 casi totali



88.516 morti

2.010.548 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 453.968 così suddivisi:

20.096 (-2) ricoverati in ospedale ( 4,43 % )

) 2.215 (-3) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,48% )

( ) 431.657 (-9.379) in isolamento domiciliare ( 95,08% )

Il grafico con l’andamento dei nuovi contagi giornalieri in Italia dall’inizio della pandemia:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione:

La classificazione dell’Italia in base alle fasce di rischio a partire da Lunedì 1 Febbraio: